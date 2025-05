Pronostico New York Red Bulls-Charlotte | vittoria e sorpasso

Nel sedicesimo turno della MLS, i New York Red Bulls affrontano il Charlotte in un match cruciale per la lotta ai vertici della classifica. Con solo un punto di distanza tra le due squadre, si preannuncia una sfida avvincente, dove i padroni di casa mirano a ribaltare le sorti e conquistare la vittoria. Scopri le probabili formazioni, il pronostico e dove seguire l'incontro.

New York Red Bulls-Charlotte è un match valido per il sedicesimo turno della MLS: probabili formazioni, pronostico, e dove vedere la partita Solamente un punto divide in classifica i New York Red Bulls e Charlotte. Un punto a favore della squadra ospite. Quindi è evidente che l’obiettivo della squadra padrona di casa è quello della vittoria con annesso sorpasso. E tutto lascia intendere che possa andare effettivamente in questo modo. Pronostico New York Red Bulls-Charlotte: vittoria e sorpasso (Lapresse) – Ilveggente.it Non solo per quelli che sono i valori in campo che ancora non sono del tutto esplosi – sì, da New York ci si aspettava qualcosa in più – ma anche per quello che è il ruolino esterno della squadra che giocherà ancora in trasferta: quattro sconfitte nelle ultime cinque uscite e solamente una vittoria, nella Coppa Americana, arrivata ai calci di rigore. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico New York Red Bulls-Charlotte: vittoria e sorpasso

