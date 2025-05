Nel secondo turno del Roland Garros, Matteo Gigante affronta Stefanos Tsitsipas in una sfida che promette emozioni. Mentre Gigante debutta in un torneo del Grande Slam, l’esperienza di Tsitsipas potrebbe rivelarsi cruciale. In questo articolo, esploriamo orari, statistiche, pronostici e dove seguire il match in diretta. Prepariamoci a seguire questa interessante sfida sul campo rosso parigino.

Gigante-Tsitsipas è un match valido per il secondo turno del torneo del Roland Garros: orario, notizie, statistiche, pronostici, diretta tv e streaming. Per Matteo Gigante, un altro italiano impegnato nel Roland Garros, si tratta delle prima volta in assoluto in un torneo del genere. Al secondo turno, in uno Slam, non ci è mai arrivato. A differenza di Tsitsipas, ovviamente, che invece ha superato il secondo turno di questo torneo parigino in sei occasioni su sette. Quindi sa gestire questi momenti. Pronostico Gigante-Tsitsipas: l'esperienza farà la differenza (Lapresse) – Ilveggente.it Certo, non è che il greco se la passi benissimo in questo momento: una serie quasi infinita di risultato negativi lo hanno portato alla posizione numero 20 della classifica mondiale...