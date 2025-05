Pronostico Cremonese-Spezia | in regular season è successo due volte

Giovedì alle 20:30, Cremonese e Spezia si sfideranno nell'andata delle finali playoff di Serie B, dopo due incontri nella regular season. In questo articolo, esploreremo statistiche, notizie, probabili formazioni e pronostici per l'attesa partita, oltre a informazioni su diretta TV e streaming. Scopriamo insieme quali sono le aspettative e le insidie di questo confronto decisivo.

Cremonese-Spezia è una partita valida per l'andata delle finali playoff di Serie B e si gioca giovedì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. I playoff di Serie B non hanno contraddetto la classifica finale della regular season: a contendersi l'ultimo pass per la massima serie saranno Spezia e Cremonese, rispettivamente la terza e la quarta forza del torneo cadetto. Nella doppia semifinale i liguri si sono sbarazzati di un coriaceo Catanzaro, piegato sia all'andata che al ritorno (0-2 e 2-1), mentre i lombardi hanno dovuto tirare fuori gli attributi per domare la sorprendente Juve Stabia, ribaltata a Cremona con un tonante 3-0 dopo aver perso il primo round a Castellammare (2-1)...