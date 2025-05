Pronostici MLS 29 maggio | si sbloccano dopo un digiuno di quattro partite

Il 29 maggio segna un momento cruciale per l'Inter Miami di Messi, che cerca di interrompere un digiuno di quattro partite senza vittorie. Mentre i campionati europei tirano le somme, la Major League Soccer continua a proporre emozioni e sfide avvincenti. Scopriamo i pronostici per questa giornata, mentre la squadra di Messi mira a ritrovare il successo nel massimo campionato nordamericano.

MLS, si procede a ritmo spedito nel massimo campionato nordamericano: l’Inter Miami di Messi vuole tornare a vincere dopo un digiuno di quattro giornate. Mentre i più importanti campionati europei sono già finiti in archivio, la Major League Soccer è in pieno corso di svolgimento. E, dopo quindici giornate di regular season, è possibile già tracciare un primo bilancio. Tra le delusioni, oltre ai campioni in carica dei Los Angeles Galaxy – finora la peggior squadra del torneo con soli 4 punti conquistati – possiamo annoverare anche l’ Inter Miami di Leo Messi, quest’anno allenata dall’ex centrocampista del Barcellona e della nazionale argentina Javier Mascherano... 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici MLS 29 maggio: si sbloccano dopo un digiuno di quattro partite

