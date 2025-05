Promozione il ritorno di un volto noto Casalguidi cambia Il nuovo allenatore sarà Ivan Paolacci

Il Casalguidi dà il benvenuto a Ivan Paolacci come nuovo allenatore, subentrando a Marco Benesperi. Dopo aver contribuito a una storica promozione, Paolacci torna per guidare i "Canarini" nella loro quarta stagione in Promozione, segnando un importante rilancio per la squadra. Scopriamo insieme le aspettative e gli obiettivi per il futuro sotto la sua leadership.

Ivan Paolacci è il nuovo allenatore del Casalguidi. Lo ha annunciato la società, ufficializzando il nome del tecnico che raccoglierà l’eredità di mister Marco Benesperi nel guidare i "Canarini" in Promozione. Sarà la quarta stagione del club in categoria e proprio Paolacci contribuì alla "storica" promozione: era lui il vice di coach Alessandro Gambadori quando il club vinse il campionato di Prima Categoria. E c’era anche quando, nel 202223, la società conquistò la prima salvezza. Conosce benissimo l’ambiente, avendo allenato in passato anche le giovanili vincendo il campionato "juniores". Novità importanti in Prima Categoria: manca solo l’ufficialità, ma Antonio Lo Iacono sarà il nuovo direttore sportivo dell’AM Aglianese... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione, il ritorno di un volto noto. Casalguidi cambia. Il nuovo allenatore sarà Ivan Paolacci

Ne parlano su altre fonti

Promozione, il ritorno di un volto noto. Casalguidi cambia. Il nuovo allenatore sarà Ivan Paolacci; Savigliano, un volto già noto per la panchina: ritorno per Niccolò Canavese, sarà player-manager; Alessandro Brenna torna al Castello Città di Cantù, è il nuovo allenatore; Chiara Ferragni, ritorno sul lago di Como (dopo l'addio a Villa Matilda) e spaghettata alle vongole in compagnia: «Uno dei miei posti preferiti». 🔗Ne parlano su altre fonti

Promozione, il ritorno di un volto noto. Casalguidi cambia. Il nuovo allenatore sarà Ivan Paolacci - Ivan Paolacci è il nuovo allenatore del Casalguidi. Lo ha annunciato la società, ufficializzando il nome del tecnico ... 🔗Da msn.com

Coppa Italia Promozione: oggi la partita di ritorno. S.Orso insegue il sogno della finale. Ma prima bisogna battere il Marina - Oggi per la gara di ritorno delle semifinali della Coppa Italia di Promozione si gioca Marina Calcio-S. Orso 1980. Calcio d’inizio alle ore 15. All’andata il risultato fu di 0 a 0. 🔗msn.com scrive

Si è fatto molto male, non può partecipare Catastrofe a 30 secondi dalla diretta