promhotels cesare ciavatta lascia e passa il testimone al figlio andrea

Cambio la vertice in Promhotels. Cesare Ciavatta ha deciso di non puntare più alla presidenza. Così il consiglio nominato nelle settimane scorse ha scelto Andrea Ciavatta, figlio di Cesare e attuale vicepresidente di Federalberghi, quale successore. Oggi la cooperativa conta circa una settantina di associati, ma ha un fatturato di tutto rispetto che tra soggiorni e servizi arriva a circa 8 milioni di euro. Numeri ben diversi dai periodi difficili attraversati alcuni anni fa. Per le votazioni si sono presentati una ventina di soci e una decina erano le deleghe, ma alla fine non ce stato bisogno di battaglie all'ultimo voto visto che su sei consiglieri eleggibili per il consiglio, erano sei i candidati...