Promettevano grossi guadagni senza sforzo | arrestati due falsi broker come funziona la truffa

Due falsi broker sono stati arrestati dalla Polizia Giudiziaria di Catanzaro per abusivismo finanziario, promettendo guadagni elevati senza alcuno sforzo. Le indagini hanno portato al sequestro di 1,8 milioni di euro ricavati da truffe mediante bonifici a una società fittizia. Scopri come operavano e i dettagli dell'operazione.

Arrestate due persone per abusivismo finanziario dalla Polizia Giudiziaria di Catanzaro: sequestrati 1,8 milioni di euro di guadagni illeciti, percepiti tramite bonifici ad una societ√† creata per l'occasione... 🔗 Leggi su Fanpage.it ¬© Fanpage.it - Promettevano grossi guadagni senza sforzo: arrestati due falsi broker, come funziona la truffa

