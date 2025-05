progetto vibes l intelligenza artificiale e la sicurezza sul lavoro

Il progetto Vibes si propone di unire intelligenza artificiale e sicurezza sul lavoro, affrontando questioni concrete in un contesto sempre più innovativo. A Perugia, un evento dedicato esplorerà come la tecnologia possa contribuire a migliorare la prevenzione e la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, ponendo l'accento sull'importanza di un approccio integrato e innovativo per il benessere dei lavoratori.

PERUGIA - In un tempo in cui si parla molto di intelligenza artificiale, c’è chi lavora per farla atterrare su questioni reali. Come quello della sicurezza nei luoghi di lavoro, un ambito dove prevenzione e innovazione si muovono insieme. È da questa convinzione che prende forma l’evento promosso da K-Digitale e Idea-Re in collaborazione con il Centro di Competenza Artes 4.0: un’occasione per conoscere VIBES 4.0, una piattaforma digitale data-driven per prevenzione in tema di sicurezza sul lavoro. Con VIBES 4.0 si potenzia le funzionalità della piattaforma attraverso l’integrazione di metodologie AI all’avanguardia, in grado di apprendere e migliorarsi grazie all’accumulo e alla gestione intelligente dei dati... 🔗 Leggi su Lanazione.it