’Progetto Overlook Hotel’ | residenza con il ’gruppo nanou’

Fino al 29 maggio, il Teatro Félix Guattari di Forlì ospita il "Progetto Overlook Hotel" del gruppo nanou, compagnia di danza contemporanea ravennate. Oggi alle 18 si tiene una prova aperta che invita a esplorare le dinamiche emotive e relazionali in un contesto accogliente. Un'opportunità per scoprire la fusione tra danza e ambiente, in un'atmosfera coinvolgente e suggestiva.

Fino al 29 maggio Masque teatro ospita al Teatro Félix Guattari (via Orto del fuoco 3, Forlì) ’ gruppo nanou ’, compagnia di danza contemporanea ravennate, con ’ Progetto Overlook Hotel ’. Oggi alle 18 è prevista una prova aperta. Una figura nell’intimità di un luogo confortevole. Una figura dal volto celato appare e si dissolve. Un personaggio superficialmente quotidiano anima e perturba lo spazio con la sua presenza e le sue azioni, usando le luci e le ombre come spostamento del peso dello spazio, evocando intimità quotidiane e astrazioni, sollecitando l’immaginario e l’uso delle ombre nelle filmografie asiatiche horror e lo sbordare delle figure dalle campiture dei quadri di Francis Bacon... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Progetto Overlook Hotel’: residenza con il ’gruppo nanou’

Su questo argomento da altre fonti

’Progetto Overlook Hotel’: residenza con il ’gruppo nanou’; Residenze artistiche a Forlì: in scena il progetto “Overlook Hotel” di gruppo nanou; Un gioco di luci e ombre quello della compagnia di danza Gruppo nanou ospite del teatro Félix Guattari. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

L'Hotel di Shining diventa un museo del terrore. Il progetto in Colorado - È appena arrivato all’Overlook Hotel ... Museo, archivio e studio di produzione Il progetto presentato dall'Hotel prevede anche la realizzazione di un archivio filmico, uno studio di produzione ... 🔗Come scrive repubblica.it

This modern Balinese villa offers a serene escape with open design & tropical views #tropicalhouse