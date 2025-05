Progetto eolico Badia del Vento Democrazia Sovrana Popolare dice NO e predispone una raccolta firme

Il progetto eolico "Badia del Vento" a Arezzo sta suscitando forte opposizione. Democrazia Sovrana Popolare ha dichiarato il proprio "no" a questa iniziativa, lanciando una raccolta firme per opporsi all'installazione di sette aerogeneratori di 180 metri. L'iniziativa mira a raccogliere il sostegno della comunità contro un impianto che potrebbe avere impatti significativi sul territorio e sul paesaggio locale.

Arezzo, 28 maggio 2025 – Progetto eolico “Badia del Vento”, Democrazia Sovrana Popolare dice NO e predispone una raccolta firme Democrazia Sovrana popolare di Arezzo ribadisce il suo “no” all’impianto eolico di Badia del Vento, un progetto che vede la collocazione di sette aerogeneratori, alti 180 metri, sul territorio toscano ai confini con l'Emilia Romagna, nel comune di Badia Tedalda. DSP esprime tutta la propria contrarietà per il forte impatto che tale opera avrebbe in un territorio tutelato sia per la sua bellezza paesaggistica che per il suo valore ambientale. L’ultima conferenza dei servizi, durata sei ore, si è conclusa con una fumata nera, ovvero con un rinvio a ulteriori valutazioni, grazie all'azione delle associazioni e delle amministrazioni contrarie al progetto che hanno saputo imporre una riflessione approfondita, e alle quali Democrazia Sovrana Popolare è a fianco in modo deciso... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Progetto eolico “Badia del Vento”, Democrazia Sovrana Popolare dice NO e predispone una raccolta firme

Progetto eolico "Badia del Vento", Democrazia Sovrana Popolare dice NO e predispone una raccolta firme - Il progetto vede la collocazione di sette aerogeneratori, alti 180 metri, sul territorio toscano ai confini con l'Emilia Romagna, nel comune di Badia Tedalda

Guerra del vento. La Toscana tira dritto: "Il parco eolico si farà" - È arrivato l'ok per il progetto eolico Badia del Vento. La Regione Toscana, competente in materia, ieri ha così deciso al termine della riunione di quella che di conseguenza è stata l'ultima conferenz

Via libera alle pale eoliche. Badia del Vento si farà nonostante le polemiche - La conferenza dei servizi ha dato l'ultimo ok ai sette impianti che nasceranno al confine tra Toscana e Romagna. I due governatori sono su fronti opposti

