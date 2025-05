Profitto sui migranti E la Mare Jonio finisce a processo

L'inchiesta sulla nave Mare Jonio, sospettata di aver tratto profitto dai migranti, arriva a un momento cruciale con l'imminente processo a Ragusa. Nonostante le accuse, l'attivista Casarini si mostra determinato, sfidando la legge e dichiarando che non si farà intimidire.

Il gup del tribunale di Ragusa ha stabilito la prima udienza per il prossimo 21 ottobre ma Casarini sfida la legge: "Non ci faremo spaventare da nessuno".

