Prof morto dopo la gita lo strazio della mamma | Mi disse | ti prego aiutami chiarezza su chi autorizzò

Un tragico evento ha scosso la comunità di Copparo: la morte di Davide, un insegnante, avvenuta dopo una gita scolastica. La madre, Valentina, in un momento di profondo dolore, chiede chiarezza su chi abbia autorizzato l'uscita e solleva interrogativi sulle responsabilità nell'accaduto. Questo articolo esplora il suo strazio e la ricerca di giustizia per il figlio scomparso.

Ferrara, 28 maggio 2025 – Nel piccolo soggiorno dell’appartamento AntonelliniBenetti, in via Amendola a Copparo, Davide, nei tre quadretti fotografici che riposano sopra mobili e tv, sembra scrutarti e chiederti ’perché?’. Valentina, l’adorata mamma di 72 anni, gli siede di fronte, in un angolino del divano. “Scusatemi”, ripete quasi fossero una colpa quelle lacrime che continuano a sgorgare incessanti dal suo viso lacerato dal dolore. “Perché – sussurra – quando è morto Davide, sono morta anche io”. Una tragedia assurda, insensata, paradossale. Una gita scolastica, il pavimento di un piccolo balcone di una villa del XVIII secolo che si sbriciola, due uomini che volano giù da 5 metri... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Prof morto dopo la gita, lo strazio della mamma: “Mi disse: ti prego aiutami, chiarezza su chi autorizzò”

