Problemi al sito dell' Agenzia delle Entrate le scuse di Sogei dopo la rabbia dei commercialisti per il caos

Il sito dell'Agenzia delle Entrate ha nuovamente subito gravi problemi tecnici, scatenando la rabbia dei commercialisti per il caos generato. Sogei, la società incaricata della gestione informatica, ha rilasciato una nota di scuse, cercando di mitigare le tensioni e riportare la situazione sotto controllo. In questo articolo, analizziamo le cause del disservizio e le ripercussioni sulla categoria professionale.

