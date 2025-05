Print is not dead | Edward Spitz trasforma carta in reliquie pop in via del Babuino Roma

Edward Spitz riporta la carta al centro dell'attenzione con la sua mostra "PRINT IS NOT DEAD", che si svolge dal 29 maggio in via del Babuino a Roma. Con una combinazione di provocazione e ironia, l'artista trasforma comuni opere cartacee in autentiche reliquie pop, sfidando le convenzioni e invitando il pubblico a riscoprire il potere dell'arte stampata in un contesto esclusivo e affascinante.

Con toni provocatori e arguzia sottile, Edward Spitz presenta una mostra che scuote l’ordinario nel cuore pulsante di Roma. L’evento, intitolato PRINT IS NOT DEAD, apre le sue porte il 29 maggio in una sede temporanea situata in una delle vie piĂą esclusive della cittĂ , via del Babuino, e promette di stravolgere l’idea tradizionale del . ... 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Print is not dead: Edward Spitz trasforma carta in reliquie pop in via del Babuino, Roma

