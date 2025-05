primo caso al mondo al san raffaele di milano

Un uomo di 33 anni, paralizzato agli arti inferiori a causa di un grave trauma, ha riacquistato la capacità di camminare grazie a un innovativo trattamento di neurostimolazione midollare presso l'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano. Questo straordinario caso, descritto in uno studio su Med – Cell Press, segna un importante traguardo nella ricerca sulle lesioni spinali e le terapie rigenerative.

