Primavera in coro

Venerdì 30 maggio, alle 21:15, la Chiesa di San Nicola a Pisa ospiterà "Primavera in coro", un concerto che celebra l'arrivo della bella stagione. Tre cori adulti della Scuola Bonamici si esibiranno in una serata all'insegna della musica e della convivialità, offrendo un'esperienza unica in una location suggestiva. Non perdere questo evento che unisce arte e comunità!

