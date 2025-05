Primato della serata a Le Iene Bene Belve come va la serie Doc formato Usa

Nella serata di martedì, il primato degli ascolti è andato a "Le Iene", mentre la serie statunitense "Doc" su Rai1 ha ottenuto un 11.6% di share con oltre 2 milioni di spettatori. Su Canale5, il debutto di "Doppio gioco" con Alessandra Mastronardi ha attirato l’attenzione del pubblico, promettendo nuove emozioni nel panorama televisivo italiano.

Gli ascolti del martedì sera televisivo vedono in prime time su Rai1 la serie Doc (versione statunitense) con Molly Parker e Omar Metwally fermarsi all'11.6% della platea pari a una media di 2.029.000 individui all'ascolto. Su Canale5 il debutto della serie Doppio gioco, con Alessandra Mastronardi e Max Tortora, segna invece una media di 2.269.000 persone all'ascolto pari al 13.2% di share, vincendo la serata in valori assoluti. Su Rai2, Belve condotto da Francesca Fagnani - con ospiti Mario Balotelli, Massimo Ferrero e Lunetta Savino - totalizza una media di 1.592.000 spettatori pari al 10.1% di share (presentazione: 1...

