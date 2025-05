Prima sentenza sulle baby gang | condannato per la violenza sessuale di gruppo su un bus contro una 15enne

Il primo verdetto contro le baby gang è giunto rapidamente, a soli quattro mesi dall’episodio di violenza sessuale di gruppo avvenuto il 23 gennaio. Sull’autobus di linea, nei pressi di piazza Saffi, una studentessa di 15 anni è stata vittima di un attacco alle 13.15, orario critico per il rientro da scuola. La sentenza segna un passo significativo nella lotta contro tali crimini giovanili.

