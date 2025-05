PRIMA PAGINA – Ultima chiamata per l’Ue

All'assemblea di Confindustria a Bologna, il presidente Emanuele Orsini lancia un allerta decisiva per l'industria europea. Nella sua ultima chiamata, chiede alla Ue di fornire strumenti indispensabili per la sopravvivenza degli imprenditori in un contesto segnato da difficoltà e instabilità globale. È un momento cruciale per ridisegnare il futuro industriale dell'Europa e affrontare le sfide attuali con determinazione.

Ultima chiamata, per l'industria. E per l'Europa. Anzi, per la Ue. A Bologna, all'assemblea di Confindustria, il presidente Emanuele Orsini mette sul tavolo le richieste degli imprenditori. Non lussi, ma strumenti capaci di garantire la sopravvivenza dell'industria al tempo della guerra: "L'Europa e l'Italia affrontano un rischio concreto di deindustrializzazione, aggravato dalla guerra dei dazi,

