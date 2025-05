Prima del derby scatta l' agguato ai tifosi di Rimini le immagini degli scontri | spranghe volano sedie e bombe carta

Martedì sera, poco prima del tanto atteso derby tra Rimini e Forlì, si è verificato un violento scontro tra tifoserie. Le immagini amatoriali mostrano tifosi armati di spranghe, sedie volanti e bombe carta, con il caos che ha preso piede nelle vie Baretti e Redi, nei pressi dello stadio Flaminio. Gli incidenti hanno creato tensione in un'atmosfera già carica di rivalità sportiva. Leggi la notizia completa...

Ecco le immagini amatoriali dello scontro tra tifoserie avvenuto martedì sera, intorno alle 19,30, poco prima del derby tra Rimini e Forlì. Epicentro dei tafferugli le vie Baretti e Redi, nei pressi del Flaminio. Leggi la notizia completa... 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Prima del derby scatta l'agguato ai tifosi di Rimini, le immagini degli scontri: spranghe, volano sedie e bombe carta

