Prima Assicurazioni festeggia 10 anni con Milano | eventi motori e musica in tutta la città

Prima Assicurazioni celebra il suo decennale a Milano, dove tutto è iniziato. Dalla sua fondazione, l'insurtech ha trasformato il settore delle polizze attraverso tecnologia e innovazione. Con oltre 4 milioni di clienti e 1.500 intermediari, l'azienda festeggia questo importante traguardo con eventi dedicati a motori e musica, coinvolgendo tutta la città in un'esperienza di festa e riflessione sul futuro delle assicurazioni.

Dieci anni fa, Prima Assicurazioni nasceva a Milano con una visione chiara: semplificare e rivoluzionare il mondo delle polizze grazie alla tecnologia e ai dati. Oggi, con oltre 4 milioni di clienti e una rete di oltre 1.500 intermediari attivi, l'insurtech celebra questo traguardo proprio nella città che ha visto nascere e crescere il progetto. Il via alle celebrazioni è stato dato alla Triennale di Milano, dove il CEO George Ottathycal, il Country Manager Italia Andrea Balestrino e la Global Head of Communication Fabia Bernacchi hanno presentato il programma degli eventi previsti per il mese di giugno. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Prima Assicurazioni festeggia 10 anni con Milano: eventi, motori e musica in tutta la città

Su questo argomento da altre fonti

I primi 10 anni di Prima Assicurazioni; Prima Assicurazioni festeggia i 10 anni. Eventi e OOH a Milano, con un 'codino' allo spot con Patrick Dempsey; Prima Assicurazioni festeggia 10 anni di innovazione con Milano; Prima Assicurazioni festeggia 10 anni a Milano: eventi, concerti e un villaggio gratuito al Castello Sforzesco. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Prima Assicurazioni festeggia 10 anni con Milano: eventi, motori e musica in tutta la città - Dieci anni fa, Prima Assicurazioni nasceva a Milano con una visione chiara: semplificare e rivoluzionare il mondo delle polizze grazie alla ... 🔗Scrive iltempo.it

Prima Assicurazioni festeggia 10 anni a Milano: eventi, concerti e un villaggio gratuito al Castello Sforzesco - Prima Assicurazioni celebra con una serie di eventi a Milano che culmineranno sabato 14 giugno con il “Prima Village” al Castello Sforzesco. Dalle 10:30 alle 18:00, il Cortile delle Armi ... 🔗Secondo corriere.it

Prima assicurazioni festeggia 10 anni a Milano - L’ad Ottathycal: «Ci siamo affermati come uno dei maggiori player in un mercato tradizionale come quello assicurativo» ... 🔗msn.com scrive

10 dritte per RISPARMIARE SULL'ASSICURAZIONE auto