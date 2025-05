Pride e gender scaldano l’aula De Poli Pd attacca Zandonella e Soresi

L'uscita di Luca Zandonella (Lega) sul Piacenza Pride ha suscitato la reazione della consigliera Costanza De Poli (Pd), che critica il suo commento sui social chiedendo rispetto per eventi di celebrazione e inclusione. L'articolo esplora le tensioni tra orgoglio e identità di genere, evidenziando le dinamiche politiche che emergono attorno a manifestazioni di questo tipo.

A Costanza De Poli (Pd) non è andato giù un commento sui social del collega Luca Zandonella (Lega). «Ha scritto, sotto una notizia locale legata al Piacenza Pride di sabato scorso, la seguente frase: “Almeno lasciate stare i nostri bambini”. Il Pride è stata una festa di orgoglio per chi nel... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Pride e gender scaldano l’aula, De Poli (Pd) attacca Zandonella e Soresi

