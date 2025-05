Previsioni Meteo per il Weekend del 31 Maggio e 1 Giugno 2025 in Italia

Il weekend del 31 maggio e 1° giugno 2025 si profila all'insegna di un clima estivo in gran parte d'Italia, grazie all'anticiclone africano. Mentre le regioni meridionali godranno di sole e temperature elevate, il Nord dovrà fare i conti con possibili temporali. Scopriamo insieme le previsioni dettagliate per ogni zona del Paese e cosa aspettarci in questo fine settimana.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un fine settimana tra sole estivo e temporali al Nord. Il weekend del 31 maggio e 1° giugno 2025 si preannuncia con caratteristiche tipicamente estive su gran parte dell’Italia, grazie all’influenza dell’anticiclone africano che porterà sole e temperature elevate. Tuttavia, non mancheranno fenomeni di instabilità, in particolare al Nord, dove sono attesi temporali pomeridiani e serali. Sabato 31 Maggio: caldo diffuso e primi segnali di instabilità. Nord Italia: La giornata inizierà con cieli sereni e temperature in aumento, con massime che potranno raggiungere i 31-32°C, specialmente nelle zone interne. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Previsioni Meteo per il Weekend del 31 Maggio e 1° Giugno 2025 in Italia

Weekend a Frosinone e provincia, cosa fare sabato 17 e domenica 18 maggio - Scopri cosa fare a Frosinone e provincia il weekend del 17 e 18 maggio! Un fine settimana ricco di eventi per tutti, dalle famiglie ai bambini. 🔗continua a leggere

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Meteo: Weekend, ci sono grosse novità per Sabato 31 Maggio e Domenica 1 Giugno; Meteo: CALDO di fine Maggio, oltre 30°C su queste regioni; Sole e temperature in rialzo nel weekend: le previsioni meteo su Bari; Meteo Italia Weekend: l’anticiclone porterà caldo estivo, poi tornerà l’instabilità. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Meteo: Weekend ad oltre 30°C, ma occhio ai Temporali, gli aggiornamenti per Sabato e Domenica - La causa dell'imminente rialzo termico è l'avanzata di un anticiclone africano che si estenderà su gran parte del Mediterraneo centro-occidentale. Questa configurazione meteo, tipica dei mesi estivi, ... 🔗Si legge su ilmeteo.it

Meteo: Weekend, ci sono grosse novità per Sabato 31 Maggio e Domenica 1 Giugno - PREVISIONI PER SABATO 31 MAGGIO E DOMENICA 1 GIUGNO Il weekend, in particolare, si preannuncia diviso in due sul nostro Paese. Già dalla serata di Sabato 31 Maggio il Centro-Nord sarà interessato da u ... 🔗Lo riporta ilmeteo.it

Che tempo farà durante il lungo weekend con il ponte del 2 giugno - Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a ... 🔗Scrive quicomo.it

Previsioni meteo weekend 31 Marzo - 2 Aprile 2017