Previsioni meteo allerta gialla per temporali il 29 maggio | le regioni a rischio

Il 29 maggio, l'Italia si prepara ad affrontare una forte perturbazione meteorologica, accompagnata da allerta gialla per temporali. Piogge intense, nubifragi e grandinate colpiranno principalmente il versante adriatico e il centro-sud. La Protezione Civile ha lanciato un avviso ufficiale sulle regioni a rischio, invitando la popolazione a prestare attenzione alle condizioni climatiche.

Una nuova perturbazione meteorologica sta per abbattersi sull’Italia, portando con sĂ© piogge intense, temporali, nubifragi e grandinate, soprattutto lungo il versante adriatico e al centro sud del Paese. A causa del peggioramento delle condizioni climatiche, la Protezione civile ha diramato un’allerta meteo gialla per la giornata di giovedì 29 maggio, interessando cinque regioni italiane a rischio per fenomeni temporaleschi e idrogeologici. Leggi anche: Doppio ciclone sull’Italia, temporali e grandine: scatta l’allerta, ecco in quali zone Il fronte perturbato attraverserĂ l’Italia da nord-ovest verso sud-est. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Previsioni meteo, allerta gialla per temporali il 29 maggio: le regioni a rischio

Dopo i temporali tornano sole e caldo: le previsioni per il weekend nelle Marche - Dopo una notte segnata da forti temporali, vento e mareggiate, le Marche si preparano a accogliere un weekend di sole e caldo.

