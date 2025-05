Pretty Woman | tutto quello che c’è da sapere sul film

Scopri tutto su "Pretty Woman", il celebre film del 1990 diretto da Garry Marshall e interpretato da Richard Gere e Julia Roberts. Questa sera, mercoledì 28 maggio 2025, alle 21:30, Rai 1 presenta una storia d'amore senza tempo. In questo articolo, esploreremo la trama, il cast e le informazioni utili per seguire la trasmissione. Non perdere l'occasione di rivivere un classico!

Pretty Woman: trama, cast e streaming del film su Rai 1. Stasera, mercoledì 28 maggio 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Pretty Woman, film del 1990, con protagonisti Richard Gere e Julia Roberts. La regia è di Garry Marshall. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Edward Lewis è un affarista senza scrupoli, per lui conta soltanto il successo ed è specializzato nell’acquistare grosse società in dissesto per poi rivenderle spacciandole per un grande investimento. Trovandosi a Hollywood per concludere un affare, Edward dà un passaggio a una simpatica prostituta, Vivian Ward, in cambio di indicazioni per raggiungere la sua destinazione. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Pretty Woman: tutto quello che c’è da sapere sul film

Pretty Woman: tutto quello che c’è da sapere sul film - "Pretty Woman" è un classico del 1990 diretto da Garry Marshall, con Richard Gere e Julia Roberts nei ruoli principali. 🔗continua a leggere

Ne parlano su altre fonti

“Se scappi ti sposo”: stasera in tv Julia Roberts e Richard Gere nel quasi sequel di “Pretty woman”; Richard Gere e Julia Roberts hanno avuto una storia dopo Pretty Woman? La verità e la confessione sulla scena di passione; Dove è stato girato Pretty Woman? Tutti i luoghi iconici da vedere; Se scappi ti sposo, il cast del film con Julia Roberts e Richard Gere stasera in tv. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Come finisce il film Pretty Woman? Un gesto inaspettato, una scelta che cambia tutto - Il film Pretty Woman si chiude con un finale da favola. Dopo essersi allontanati, Edward, ormai consapevole dei propri sentimenti, decide di raggiungere Vivian per dimostrarle che non vuole più vivere ... 🔗Si legge su cinemaserietv.it

Colonna sonora di Pretty Woman: tutte le canzoni del film - La colonna sonora di Pretty Woman è uno degli elementi che hanno reso il film un classico intramontabile. Ogni canzone è stata scelta con cura per esprimere emozioni, raccontare i personaggi e restare ... 🔗Lo riporta ciakgeneration.it

Pretty Woman, stasera in tv (mercoledì 28 maggio) la commedia romantica con Julia Roberts e Richard Gere: le location (e le curiosità) della pellicola - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗Scrive msn.com

Nessuno si accorse di questo enorme errore di guardaroba in Pretty Woman, fino ad anni dopo