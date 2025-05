Preso in autostrada con 16 Kg di droga 150 i panetti di hashish nel bagagliaio

Un'importante operazione antidroga è stata condotta dalla Polizia Stradale di Cassino, che ha portato al fermo di un veicolo sulla autostrada con 16 kg di hashish nascosti nel bagagliaio. Questo significativo intervento rappresenta un duro colpo al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona, evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine nel contrastare il crimine.

Significativo colpo al traffico e allo spaccio delle sostanze stupefacenti nel territorio di competenza della Procura della Repubblica di Cassino. Nei giorni scorsi gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Cassino procedevano al fermo e al controllo di un'autovettura Jeep Avenger. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Preso in autostrada con 16 Kg di droga. 150 i panetti di hashish nel bagagliaio

