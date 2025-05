Presentazione di due documentari sulla Shoah prodotti dal liceo Petrarca

Martedì 27 maggio alle 18.30, il Teatro dei Fabbri ospiterà la presentazione di due documentari sulla Shoah realizzati dal Liceo Petrarca: “E ci hanno portato via” e “Un silenzioso massacro”. Sotto la guida della documentarista e docente Sabrina Benussi, gli studenti hanno lavorato con passione per dare vita a opere che pongono l'accento sulla memoria storica e sull'importanza di non dimenticare.

Martedì 27 maggio alle 18.30 al Teatro dei Fabbri attesa la presentazione pubblica in sala dei due documentari prodotti quest’anno dal Liceo Petrarca, “E ci hanno portato via” e “Un silenzioso massacro”, realizzati dalla documentarista e docente Sabrina Benussi con i suoi studenti e studentesse. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Presentazione di due documentari sulla Shoah prodotti dal liceo Petrarca

Se ne parla anche su altri siti

Presentazione di due documentari sulla Shoah prodotti dal liceo Petrarca; Memoria e Shoah al Festival di Cannes con “Eleanor the Great”: il debutto alla regia di Scarlett Johansson. 🔗Ne parlano su altre fonti

Presentazione di due documentari sulla Shoah prodotti dal liceo Petrarca - Martedì 27 maggio alle 18.30 al Teatro dei Fabbri attesa la presentazione pubblica in sala dei due documentari prodotti quest’anno dal Liceo Petrarca, “E ci hanno portato via” e “Un silenzioso massacr ... 🔗Secondo triesteprima.it

Tre documentari sulla Shoah, per non dimenticare - L’hanno chiamato «il documentario sulla Shoah di Alfred Hitchcock», in realtà ... A onor del vero si potrebbe parlare di due documentari diversi, ma andiamo con ordine. Nel ’45, subito ... 🔗Da linkiesta.it

Due documentari per ricordare la Shoah al centro Il Bucaneve - Maria a Colle sabato prossimo (27 gennaio) si celebra il giorno della memoria. Alle 16,30 verranno proiettati due documentari: La Risiera di San Sabba e Auschwitz, racconta il detenuto n. 1327. I ... 🔗Come scrive luccaindiretta.it

Presentazione il docufilm Anna, diario figlio della Shoah La tempesta devastante