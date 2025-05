Presentazione del libro ' La letteratura italiana spiegata ai ragazzie non solo'

Venerdì 6 giugno, alle ore 18.00, la Mondadori Bookstore di Via Gabriele D'Annunzio 115 ospiterà la presentazione del libro di Adriano Di Gregorio, "La letteratura italiana spiegata ai ragazzi... e non solo". Con ingresso libero, il relatore Giorgio Cauchi guiderà il pubblico alla scoperta di un'opera che rende la letteratura accessibile e coinvolgente per lettori di tutte le età. Vi aspettiamo!

