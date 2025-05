Presentato il Lenergy Pisa Bs 2025

Nella serata di lunedì 26 maggio, presso il Bagno Vittoria di Tirrenia, si è tenuta la presentazione della stagione 2025 del Lenergy Pisa BS. L'evento ha visto protagoniste novità e volti emergenti, riunendo partner commerciali, stampa e rappresentanti istituzionali per condividere le aspettative e gli obiettivi della prossima estate.

Si è svolta nella serata di lunedì 26 maggio la presentazione della stagione 2025 del Lenergy Pisa BS. Nella splendida location messa a disposizione dal Bagno Vittoria di Tirrenia, la società ha presentato volti e novità della prossima estate ai partner commerciali, alla stampa e alle istituzioni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Presentato il Lenergy Pisa Bs 2025

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il Lenergy Pisa BS si presenta; Presentato il Lenergy Pisa Beach soccer 2025; Pisa BS, Donati, Ora vogliamo vincere tutto'; The season. Lenergy Pisa Beach Soccer, the official numbers. Meanwhile Casapieri is among the best goalkeepers in the world. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Lenergy Pisa bs, Tommaso Fazzini alla finale nazionale Dcps - In attesa della Serie A, sabato 24 maggio Tommaso Fazzini, nuovo giocatore del Lenergy Pisa BS, è stato chiamato al CPO di Tirrenia per una giornata speciale. Come lo scorso anno, la beach arena del l ... 🔗Riporta pisatoday.it

Lenergy Pisa, Leandro Casapieri in top 10 - Nuovo riconoscimento per il Leandro Casapieri, il superportiere del Lenergy Pisa BS e della Nazionale italiana pronto a vivere una nuova stagione in nerazzurro fra Italia ed Europa. Dopo la vittoria d ... 🔗Scrive pisatoday.it

La stagione. Lenergy Pisa Beach Soccer, i numeri ufficiali. Intanto Casapieri è fra i primi portieri del mondo - La stagione 2025 è alle porte e il Lenergy Pisa Beach Soccer, realtà di enorme successo ormai consolidatasi ai ... 🔗Si legge su msn.com

Beach Soccer 2025, Serie A Q8 I LENERGY PISA VS NAPOLI BS | Poule Scudetto