Prende fuoco una ripida scarpata sulla statale 67 | tre squadre dei pompieri per sedare il rogo

Un incendio ha colpito una ripida scarpata lungo la statale 67, mobilitando tre squadre dei Vigili del Fuoco da Rocca San Casciano, Forlì e Modigliana. L'evento, verificatosi intorno alle 13.30 di mercoledì, ha reso necessaria un'operazione complessa per contenere le fiamme che hanno avvolto la vegetazione circostante. Gli interventi sono in corso per sedare il rogo e prevenire ulteriori danni.

L'incendio della vegetazione si è sviluppato su una ripida scarpata, rendendo l'intervento dei vigili del fuoco più complesso. E' quanto accaduto intorno alle 13.30 di mercoledì. Ben tre squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti da Rocca San Casciano, Forlì e Modigliana, sono intervenute lungo la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Prende fuoco una ripida scarpata sulla statale 67: tre squadre dei pompieri per sedare il rogo

Cosa riportano altre fonti

Auto finisce in una scarpata e prende fuoco, grave una donna - La macchina è finita una scarpata; un volo di 300 metri, poi ha preso fuoco. La donna alla guida è stata portata in ospedale in gravi condizioni. Per spegnere le fiamme è stato necessario l ... 🔗Scrive rainews.it

SO: auto in una scarpata prende fuoco, muore 71enne - La sua auto, per motivi non ancora chiariti, è uscita da una strada forestale, finendo in una scarpata e prendendo fuoco. L’uomo, che era stato dato per disperso, è deceduto sul posto ... 🔗Segnala swissinfo.ch

Solo, impaurito e intrappolato: agnellino cade in una scarpata, ma viene salvato dai vigili del fuoco - che non riusciva più a risalire con la forza delle sole sue zampe la ripida scarpata dalla quale era scivolato. È quindi scattata l'operazione di recupero dei vigili del fuoco, arrivati in ... 🔗Lo riporta ilgiorno.it

Bus in una scarpata sulla A16, i vigili del fuoco al lavoro per recuperare il mezzo: le immagini