Premio Pirazzini la carica dei 600 Trionfano Polo liceale e Alberghetti | Sorpresi da tanta partecipazione

Oltre 600 studenti delle scuole superiori imolesi hanno animato la dodicesima edizione del concorso ‘Ezio Pirazzini’. Il tema di quest'anno, ‘Giornalismo e sport: a caccia di miti o verità’, ha suscitato grande interesse e partecipazione. I premi sono stati assegnati ieri nella sala stampa dell’Autodromo, celebrando il talento e l’impegno dei giovani nell'esplorare il legame tra sport e informazione.

Oltre 600 studenti delle scuole superiori imolesi hanno partecipato alla dodicesima edizione del concorso ‘Ezio Pirazzini, protagonista di una passione’, dedicato quest’anno al tema ‘ Giornalismo e sport: a caccia di miti o verità’. Ieri le premiazioni nella sala stampa dell’ Autodromo intitolata proprio allo storico inviato del Carlino scomparso nel 2010. Polo liceale e Alberghetti hanno stravinto nelle due diverse sezioni: articolo e multimedia; ma ottimo secondo posto del Paolini e buoni piazzamenti anche per lo Scarabelli-Ghini. La traccia di quest’anno portava a due possibili linee di lavoro per i ragazzi e le ragazze: mettere in evidenza situazioni in cui il giornalismo ha creato contraddizioni e false verità, oppure realizzare una intervista-ritratto originale e avvincente, mettendosi nei panni di un possibile giornalista... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Premio Pirazzini, la carica dei 600. Trionfano Polo liceale e Alberghetti: "Sorpresi da tanta partecipazione"

