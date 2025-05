Premio Azimut ecco le eccellenze regionali

La seconda edizione del Premio Azimut "Finanza e Territorio Marche" ha messo in luce le eccellenze regionali, con particolare riconoscimento alla Lega del Filo d’Oro. Promossa da Azimut Financial Partner Marche, l'iniziativa ha premiato Gino Girolomoni Cooperativa Agricola per l'Impresa e Confindustria Ancona per la Cultura, confermando l'importanza di valorizzare talenti e realità locali nel cuore delle Marche.

Successo alla Lega del Filo d’Oro per la seconda edizione del Premio Azimut "Finanza e Territorio Marche". L’iniziativa, promossa da Azimut Financial Partner Marche, ha celebrato le eccellenze regionali. Per l’Impresa vince Gino Girolomoni Cooperativa Agricola, per la Cultura, Confindustria Ancona con il " Future Campus " di Fabriano e infine nel Sociale, premio ex aequo a Fede c’è ODV e Orto del Sorriso per l’impegno comunitario. Saluti di Roberto Martarelli e Monica De Pau per Azimut e di Rossano Bartoli presidente della Lega del Filo d’Oro. Il pubblico ha votato in diretta i vincitori tra i nove finalisti... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Premio Azimut, ecco le eccellenze regionali

Approfondimenti da altre fonti

Premio Azimut, ecco le eccellenze regionali; Osimo: premio Azimut Finanza e Territorio Marche; Premio Azimut Finanza e Territorio Marche: ecco i finalisti della II edizione; Future Campus Fabriano vince il concorso Azimut. 🔗Cosa riportano altre fonti

Premio Azimut, ecco le eccellenze regionali - Successo alla Lega del Filo d’Oro per la seconda edizione del Premio Azimut "Finanza e Territorio Marche". L’iniziativa, ... 🔗ilrestodelcarlino.it scrive

Premio Azimut, i riconoscimenti - (ANSA) - OSIMO, 23 MAG - Si è conclusa ieri sera la seconda edizione del Premio Azimut "Finanza e Territorio Marche" che si è tenuta nella sede della Lega del Filo d'Oro a Osimo. L'iniziativa, promoss ... 🔗Lo riporta msn.com

Azimut premia le eccellenze delle marche in imprenditoria cultura e sociale alla lega del filo d’oro a osimio - La seconda edizione del premio Azimut "Finanza e Territorio Marche" a Osimo premia imprese, progetti culturali e sociali che valorizzano il territorio marchigiano con innovazione, sostenibilità e incl ... 🔗Secondo gaeta.it