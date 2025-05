Preghiera della sera 28 Maggio 2025 | Fammi vegliare con te Maria

In questa serata del 28 maggio 2025, ci uniamo in preghiera per riflettere sulla giornata appena trascorsa. Ricordiamo l'importanza di vegliare insieme a Maria e di affidare a San Giuseppe i nostri desideri e le nostre speranze. Questo momento di meditazione ci invita a cercare conforto e guida nel nostro cammino spirituale, affinché i nostri sogni possano realizzarsi con il suo sostegno.

"Fammi vegliare con te Maria". È la preghiera della sera da recitare questo mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra preghiera, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene.

