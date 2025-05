Preghiera del mattino del 28 Maggio 2025 | Guidami o Signore

In questo mercoledì dedicato a San Giuseppe, ci rivolgiamo al Signore attraverso la preghiera del mattino del 28 maggio 2025. Chiediamo l'intercessione di San Giuseppe, che ha dedicato la sua vita a Gesù e Maria, affinché ci guidi a riconoscere Cristo nei più bisognosi. Offriamo questa giornata con umiltà e devozione, cercando di vivere nel segno dell'amore e della carità.

Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano. L'articolo Preghiera del mattino del 28 Maggio 2025: “Guidami o Signore” proviene da La Luce di Maria... 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 28 Maggio 2025: “Guidami o Signore”

