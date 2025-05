Prefettura di Avellino | le iniziative per il 79 anniversario della Repubblica Italiana

In occasione del 79° anniversario della Festa della Repubblica Italiana, la Prefettura di Avellino presenta un ricco programma di iniziative per il 2 giugno 2025. La giornata inizia alle 10:00 in Via Matteotti con la Cerimonia di resa degli onori al Prefetto, seguita da eventi commemorativi che celebrano i valori repubblicani e l'unità nazionale. Un momento significativo per la comunità irpina.

La Prefettura di Avellino organizza una serie di iniziative in occasione del 79° anniversario della Festa della Repubblica Italiana, previste per l’intera giornata del 2 giugno 2025. Il programma si apre alle ore 10:00 in Via Matteotti con la tradizionale Cerimonia di resa degli onori al Prefetto... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Prefettura di Avellino: le iniziative per il 79° anniversario della Repubblica Italiana

