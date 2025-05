prato il vivaio non si tocca commini rassicura tutti

Il presidente del Prato, Stefano Commini, ha rassicurato tutti riguardo il vivaio del club durante un incontro a Roma. Nonostante non ci sia stata una fumata bianca, ci sono stati significativi progressi nelle discussioni con il segretario Alessio Bacherini e gli altri membri chiave del settore giovanile e della scuola calcio. Analizziamo i punti salienti di questo incontro cruciale per il futuro del vivaio pratesi.

Se non si è concluso con una fumata bianca, pochissimo ci è mancato. Ma l'incontro tenutosi lunedì a Roma fra il presidente del Prato, Stefano Commini, con il segretario Alessio Bacherini, il responsabile del settore giovanile, Pier Paolo Biagi, e quello della scuola calcio, Andrea Maretto, ha avuto un esito positivo. Nella Capitale, l'obiettivo era quello da una parte di parlare e pianificare l'organizzazione della Prima Squadra per la stagione a venire e dall'altra quello di chiarire la situazione dal punto di vista del vivaio. Partiamo da quest'ultimo punto, quello più scottante. Dopo la lettera inviata da Biagi e Maretto al numero uno del club, in cui si parlava non solo di una società del tutto assente (e in ritardo nei pagamenti), ma anche di una possibile diaspora di tecnici, collaboratori e soprattutto giocatori, in assenza di chiarimenti per il futuro, era necessario un chiarimento fra i protagonisti della vicenda...