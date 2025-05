Prato della Fiera avviato l' iter per riqualificare a verde una porzione

L'Amministrazione comunale di Treviso ha avviato l'iter per la riqualificazione del Prato della Fiera, attraverso un avviso pubblico. L'iniziativa mira a valorizzare questo spazio verde storico, riportandolo al centro della vita cittadina e migliorando la connessione con il tessuto urbano circostante.

E' stato avviato dall'Amministrazione comunale di Treviso, tramite la pubblicazione di un avviso pubblico, l'iter per la riqualificazione e la valorizzazione di una parte del Prato della Fiera, con l'obiettivo di restituire alla città uno spazio verde storico, riconnettendolo al tessuto urbano e...

