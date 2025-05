Potrei smettere di lavorare domani non è una questione di soldi Quando ho iniziato a vendere su Instagram c’eravamo solo io e la Ferragni | parla Cristina Fogazzi l’Estetista Cinica

Cristina Fogazzi, conosciuta come l’Estetista Cinica, ha trasformato il panorama dell'e-commerce beauty in Italia con il suo brand Veralab, generando un fatturato straordinario di 70 milioni di euro nel 2024. Tornando a Torino, inaugurerà un monomarca in Piazza CLN il 31 maggio, segnando un passo importante nella sua carriera e nella storia del commercio estetico italiano.

Cristina Fogazzi, l’imprenditrice beauty che con il suo brand Veralab ha rivoluzionato l’e-commerce italiano macinando un fatturato da circa 70 milioni di euro nel 2024, torna a Torino. E questa volta per restare: il 31 maggio inaugura il suo primo monomarca torinese nella centralissima Piazza CLN. È il secondo di dieci negozi previsti in Italia quest’anno, dopo Padova. “Trovo Torino stupenda. Le città sul fiume hanno un fascino unico. È meraviglioso quello scorcio che va da Piazza Vittorio, il ponte e la Gran Madre”. Appassionata d’arte (è collezionista e non manca mai ad Artissima) e amante dei Cappuccini, si sente “molto confident con Torino”... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Potrei smettere di lavorare domani, non è una questione di soldi. Quando ho iniziato a vendere su Instagram c’eravamo solo io e la Ferragni”: parla Cristina Fogazzi, l’Estetista Cinica

