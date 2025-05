Potere al Popolo scopre quant’è brutto quando ti spiano E affida la sua lagna a Fanpage…

In questo articolo, si analizza la reazione di Potere al Popolo alla notizia di sorveglianza su partiti in vista delle elezioni. L'accusa di attacco alla democrazia e deriva autocratica viene rivolta al governo Meloni, sottolineando l'importanza di difendere i principi democratici e i diritti fondamentali in un contesto politico sempre più preoccupante.

Fermi tutti: spiare un partito che si presenta alle elezioni è un grave «attento alla democrazia», un evidente segno di deriva autocratica. Di più, un fatto «da vera e propria dittatura», uno scandalo che non si vedeva da anni e che si poteva ripresentare solo con il repressivo governo Meloni. Almeno lo è se il partito è di sinistra e a farlo sono presunti appartenenti alle forze dell’ordine. Se invece a finire spiato è un partito di destra a opera di giornalisti infiltrati che si fingono quello che non sono, allora quello è un servizio alla verità di alto valore democratico. È la morale che si evince dal combinato disposto di una denuncia di Potere al Popolo e dello spazio che gli ha dedicato Fanpage, la stessa testata che ha infiltrato i propri cronisti, sotto false identità, sia tra i militanti giovanili e i simpatizzanti di FdI sia tra quelli della Lega, anche durante la campagna elettorale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Potere al Popolo scopre quant’è brutto quando ti spiano. E affida la sua lagna a Fanpage…

