Posti in piedi sugli aerei | i viaggiatori sono disposti a volare scomodi per pagare meno

In un'epoca in cui il risparmio è fondamentale, i viaggiatori sono pronti a sacrificare il comfort per abbattere i costi del volo. Skyrider 2.0, innovativo sedile simile a una sella da bicicletta, rappresenta il futuro dei voli low cost, offrendo la possibilità di volare in piedi a tariffe ridotte. Scopri come questa nuova soluzione sta trasformando l’esperienza di volo per chi cerca economie.

Si chiama Skyrider 2.0 ed è il futuro dei voli low cost. Sono sedili simili a selle delle biciclette, non si sta davvero seduti: scomodi ma costano poco. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Posti in piedi sugli aerei: i viaggiatori sono disposti a volare scomodi per pagare meno

