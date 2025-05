Poste martedì 3 giugno sarà sciopero in Toscana I sindacati | Mancano 160 sportellisti

Martedì 3 giugno, gli uffici postali toscani si preparano a subire disagi a causa dello sciopero nazionale indetto da Cgil e Uil. La protesta, che coincide con il giorno di ritiro delle pensioni, è stata motivata dalla carenza di 160 sportellisti nella regione, conseguente al piano di riorganizzazione di Poste Italiane. Le ripercussioni si faranno sentire in tutta la Toscana.

Firenze, 28 maggio 2025 – Disagi in vista negli uffici postali. Per martedì 3 giugno, giorno di ritiro delle pensioni, Cgil e Uil hanno proclamato uno sciopero nazionale, che avrà ripercussioni anche in Toscana. A seguito del novo piano di riorganizzazione di Poste, nella regione –hanno spiegato in una conferenza stampa Slc Cgil e UilPoste Toscana – mancheranno 160 operatori di sportello, entro il 2026 saranno tagliate 210 zone di recapito, il che aprirà la porta a "numerosi esuberi" tra i portalettere, e i corrieri dovranno lavorare tre ore in più alla settimana come flessibilità obbligatoria...