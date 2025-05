poste italiane il viaggio tra i vicoli di san gregorio armeno con il postino fulvio

Scopri San Gregorio Armeno attraverso gli occhi del postino Fulvio, protagonista di un affascinante video di Poste Italiane. Tra i vicoli di Napoli, dove tradizione e artigianato si intrecciano nella creazione di presepi, Fulvio ci conduce in un viaggio unico, rivelando la bellezza e l'autenticità di un quartiere ricco di storia e cultura, animato da conventi e chiese dedicati al santo.

Poste italiane ha realizzato un video tra i presepi di Napoli in via San Gregorio Armeno in compagnia del portalettere Fulvio. Ogni giorno quest’ultimo consegna la posta e i pacchi nel quartiere, uno dei più caratteristici di Napoli, che unisce due conventi, una chiesa e un monastero dedicati al Santo e la via che porta il suo nome, culla dell’arte presepiale. «Qui siamo nel cuore pulsante di Napoli dove 365 giorni all’anno c’è un mix di napoletanità e turismo», ha raccontato Fulvio in un servizio del TgPoste. «È un presepe a cielo aperto 365 giorni l’anno, quindi si respira area di Natale anche il 15 agosto. 🔗 Leggi su Lettera43.it