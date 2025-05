Possiede due appartamenti ma si dichiara povera per avere il reddito di cittadinanza | a processo

In un caso che evidenzia le truffe legate ai sussidi pubblici, una donna ungherese di 57 anni è sotto processo per aver omesso il possesso di due appartamenti nel suo curriculum per il reddito di cittadinanza. Affermando di pagare un affitto scaduto, la donna ha cercato di ingannare l’Inps, sollevando interrogativi sull'uso improprio delle risorse destinate a chi ne ha veramente bisogno.

Nasconde all'Inps il possesso di due appartamenti e dichiara di pagare un affitto che invece è scaduto per ottenere il reddito di cittadinanza. Per questo una donna di 57 anni, ungherese e difesa dall'avvocato Cristina Zinci, è finita sotto processo per aver violato le norme che regolavano la...

