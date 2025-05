Positano meta preferita dagli sposini di tutto il mondo | ha il numero più alto di hashtag su Instagram e TikTok

La località preferita dagli sposini? Quest’anno è Positano, con un punteggio di popolarità pari a 93,5100. L’incantevole cittadina campana vanta il secondo numero più alto di hashtag su Instagram tra tutte le altre destinazioni (72.410), dopo il deserto di Atacama, in Cile. Positano detiene anche il secondo posto per numero di hashtag su TikTok (35.455), questa volta dopo Cartagena, in Colombia. A rivelarlo è il sito destify.com. “È una meta versatile – affermano gli esperti del sito -: visivamente iconica, molto ricercata e una delle preferite sui social media. Il fascino romantico delle scogliere color pastello e dei balconi ricoperti di bouganville non passa mai di moda”... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

