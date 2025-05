Porto di Tremestieri insabbiato dragaggio affidato ma la Regione non ha ancora autorizzato i lavori

Il porto di Tremestieri continua a essere ostaggio della sabbia accumulata, nonostante l'appalto di circa 200mila euro per il dragaggio sia già stato assegnato. Tuttavia, i lavori sono bloccati in attesa dell'autorizzazione dall'assessorato al Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, mettendo a rischio la realizzazione dell'intervento necessario per garantirne l'accessibilità e la sicurezza.

L'appalto per i lavori di dragaggio è stato affidato per circa 200mila euro, ma il rischio è che la sabbia nel porto di Tremestieri rimanga ugualmente. Manca infatti l'autorizzazione da parte dell'assessorato al Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, per lo spostamento dei detriti.

