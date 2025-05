Popup Market Sicily Edition ' Acireale Ti Amo'

Unisciti a noi ad Acireale l'11, 12 e 13 luglio per il Popup Market Sicily Edition "Ti Amo". Mettendo in mostra il nostro amore per la musica, l'artigianato e il cibo straordinario, vivrai un'esperienza unica nella suggestiva Piazza Duomo. Immergiti in un'atmosfera magica, circondato da splendori barocchi e la bellezza della pietra lavica. Non perdere l’occasione di vivere emozioni indimenticabili!

11, 12 e 13 luglio appuntamento ad Acireale per urlarle tutto il nostro amore a modo nostro: con musica, artigianato, cibo clamoroso e vibes pop. E lo facciamo nel cuore più bello che c’è: Piazza Duomo. Una scenografia barocca che ti fa sentire dentro un sogno, tra chiese maestose, pietra lavica... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Popup Market Sicily Edition 'Acireale Ti Amo'

