Popeye la cocaina abbondava sul set del film con Robin Williams | Erano tutti strafatti

Nel contesto della promozione del suo libro di memorie "Who Knew", Barry Diller ha svelato una sorprendente verità sul set del film "Popeye" con Robin Williams: la cocaina era ampiamente presente e molti membri del cast erano sotto l'influenza di droghe. Questa rivelazione sorprendente getta nuova luce su un periodo controverso della storia di Hollywood.

La rivelazione è avvenuta all'interno di una nuova biografia pubblicata da Barry Diller, ex direttore generale della Paramount Pictures Durante la tappa newyorkese del tour di Barry Diller per la promozione del suo nuovo libro di memorie "Who Knew", il moderatore ha chiesto a Diller di rivelare "il set cinematografico più cocainomane" che abbia mai visitato durante il suo mandato di CEO della Paramount Pictures. L'ex dirigente dello studio non ha nemmeno esitato: Popeye - Braccio di Ferro di Robert Altman (1980). "Un set cinematografico da sballo? Oh, Popeye", ha risposto Diller. "A proposito, potete guardarlo... 🔗 Leggi su Movieplayer.it