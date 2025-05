Popeye 1980 | L’ex CEO Paramount rivela lo scandalo droga sul set | Retroscena Hollywood

Nel mondo scintillante di Hollywood, il set di "Popeye" (1980) nascondeva più di quanto apparisse. Barry Diller, ex CEO di Paramount, rivela retroscena inquietanti sull'atmosfera turbolenta durante le riprese del film con Robin Williams, svelando un inquietante scandalo legato alla presenza della cocaina. Questo articolo esplora i lati oscuri di un’epoca dorata del cinema e il prezzo pagato per la fama.

1980s Robin Williams hit ‘Popeye’ fueled by cocaine says mogul Barry Diller - You couldn’t escape it,” Diller told Anderson Cooper this week at the 92Y. “They were actually shipping in film cans at the time.” ... 🔗Lo riporta msn.com

1980s Robin Williams hit ‘Popeye’ fueled by cocaine says mogul Barry Diller