Pontelandolfo l’annuncio del Sindato Testa | Due importanti finanziamenti per il nostro territorio

Il sindaco di Pontelandolfo, Valerio Testa, ha annunciato due significativi finanziamenti per il territorio. Il primo, oltre 1 milione e 384mila euro, proviene dalla Regione Campania nel contesto del Programma Regionale FESR 2021/2027 e sarà impiegato per la ristrutturazione della rete idrica comunale, un passo fondamentale verso il miglioramento dei servizi per la comunità.

"Il primo finanziamento, concesso dalla Regione Campania nel Programma Regionale FESR 20212027, è di oltre 1 milione e 384mila euro e sarà destinato alla ristrutturazione della rete idrica comunale ". – Ad annunciarlo, con grande soddisfazione è il Sindaco Valerio Testa. "Il Comune di Pontelandolfo, molto probabilmente, continua Testa, sarà incaricato della progettazione e sarà soggetto attuatore; pertanto, siamo già a lavoro con una squadra di tecnici per individuare e realizzare interventi mirati ed efficaci sulla nostra rete idrica!" Aggiunge Testa: "Verrà data la massima priorità alle contrade ove sistematicamente si verificano guasti e disservizi che puntiamo a risolvere definitivamente!" Il risultato ottenuto ha dello straordinario, se si considera che la precedente amministrazione comunale, con una nota a firma dell'ufficio tecnico, aveva RINUNCIATO al medesimo finanziamento, rimandando indietro i soldi...

