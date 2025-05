Pontedera sabato prossimo torna la Camminata del Sorriso

Pontedera si prepara a festeggiare la terza edizione della "Camminata del Sorriso" sabato 31 maggio. L'evento, che partirà dal centro sportivo Bellaria alle ore 15, offrirà percorsi di 3, 4 e 7 chilometri per promuovere il divertimento e la socialità tra i partecipanti, avvolgendo la città in un'atmosfera di gioia e condivisione. Un'occasione imperdibile per vivere la comunità in modo attivo e ludico.

Pontedera, 28 maggio 2025 – Sabato prossimo, 31 maggio, terza edizione della "Camminata del Sorriso", con partenza dal centro sportivo Bellaria dalle ore 15 e vari percorsi ( di 3, 4 e 7 chilometri ) che si snoderanno nel territorio cittadino. Lo scopo è quello di stare assieme in maniera divertente, fare movimento e al tempo stesso sensibilizzare sulla sindrome di Williams. Partecipazione gratuita e iscrizione sul posto, con la possibilità per i partecipanti di fare donazioni libere, che saranno destinate all'ospedale pediatrico Meyer e all' associazione Persone Williams Italia. Sarà distribuito materiale omaggio e non mancheranno momenti di intrattenimento e tante sorprese per i bambini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pontedera, sabato prossimo torna la Camminata del Sorriso

